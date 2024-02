Indonesia: Widodo conferisce il rango di generale a 4 stelle al presidente eletto Prabowo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prabowo, 72 anni, si è presentato al voto, di fatto, come candidato del presidente uscente Joko Widodo, tanto da aver affiancato alla propria candidatura quella del figlio maggiore dell’attuale capo di Stato, il 36enne Gibran Rakabuming Raka. Eppure Prabowo era stato avversario di Joko Widodo alle elezioni presidenziali del 2014 e del 2019: quattro anni fa, in particolare, si era presentato come campione del nazionalismo con un occhio di riguardo all'Islam conservatore, la cui ascesa politica è stata in parte moderata nel corso degli ultimi anni, anche a seguito della cooptazione di Prabowo come ministro nell'amministrazione uscente. (segue) (Fim)