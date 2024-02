Indonesia: Widodo conferisce il rango di generale a 4 stelle al presidente eletto Prabowo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vincitore delle presidenziali in Indonesia è noto anche per il suo controverso passato: diplomatosi all'Accademia militare nel 1970, fu capo delle forze speciali (Kopassus) e poi del Comando di riserva strategica (Kostrad) sotto la leadership del suocero Suharto, che governò l'Indonesia con il pugno di ferro dal 1968 al 1998. La lunga stagione di governo di Suharto fu segnata da violazioni dei diritti umani e dalla sparizione di dissidenti e attivisti pro-democrazia: il coinvolgimento di Prabowo in quella pagina buia della storia nazionale, costatogli anche un divieto d'ingresso negli Stati Uniti durato due decenni, gli è stato più volte rinfacciato dai suoi avversari nel corso degli ultimi mesi di campagna elettorale, senza intaccarne però la popolarità. (Fim)