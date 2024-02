Regionali: Gasparri (FI), piena intesa nel centrodestra su candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come avevamo previsto e fortemente voluto c'è piena intesa nel centrodestra sulle candidature di Bardi in Basilicata, di Cirio in Piemonte e di Tesei in Umbria. Abbiamo lavorato per tenere la coalizione unita e puntiamo alla vittoria in queste Regioni, così come ovviamente in Abruzzo dove si voterà per eleggere Marsilio il 10 marzo. Il centrodestra unito dimostrerà di essere in grado di governare la nazione ed i territori a lungo". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia.(Rin)