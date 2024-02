Usa: Camera verso voto giovedì per estendere finanziamenti al governo di una settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Congresso hanno incontrato ieri il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, per tentare di superare lo stallo sui finanziamenti al governo e sul futuro degli aiuti militari all’Ucraina. Le agenzie federali, inclusi diversi dipartimenti esecutivi, stanno infatto operando senza stanziamenti già dal 30 settembre scorso, e la leadership del Congresso ha tentato finora di negoziare i dettagli relativi a 12 leggi di finanziamento, per un totale di 1.600 miliardi di dollari. Le deroghe che stanno consentendo ai dipartimenti di Agricoltura, Energia, Trasporti e Urbanistica, insieme ad altri uffici federali, scadranno infatti nella giornata di venerdì, mentre tutte le altre agenzie avranno tempo fino al prossimo 8 marzo. (Was)