Gaza: membro di Hamas, “cessate il fuoco permanente non è condizione per liberare ostaggi”

- Il movimento islamista palestinese Hamas non sta chiedendo che Israele accetti un cessate il fuoco nella prima fase della liberazione degli ostaggi, ma può farlo anche successivamente. Lo ha detto il membro dell’ufficio politico di Hamas, Mohammad Nazzal, al programma televisivo “Asharq NOW”, di proprietà saudita. Finora Hamas aveva pubblicamente detto che avrebbe accettato di rilasciare gli ostaggi se non per un cessate il fuoco permanente e il ritiro delle forze israeliane da Gaza. “Prima o poi ci deve essere un cessate il fuoco permanente, ma non deve essere necessariamente nella prima fase”, ha detto Nazzal ad “Asharq”. Le squadre negoziali, secondo Nazzal, hanno elaborato un quadro in cui l'accordo sugli ostaggi verrebbe implementato in diverse fasi, con la seconda e la terza fase che restano ancora da definire. Per Nazzal è proprio alla fine della seconda o nella terza fase dell’accordo che Israele dovrebbe accettare un cessate il fuoco permanente e ritirare le sue forze dalla Striscia. “Possono iniziare a posizionarsi fuori dalle grandi aree residenziali (durante la prima fase), ma dopo devono lasciare la Striscia”, ha aggiunto l’esponente di Hamas. (Res)