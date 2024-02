Usa: Senato, repubblicani bloccano tutele per fertilizzazione in vitro dopo sentenza Alabama (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pronunciamento in Alabama ha scosso gli Stati Uniti: è infatti la prima volta che un tribunale statunitense riconosce diritti e tutele agli embrioni, entro le prime otto settimane dopo il concepimento. Il pronunciamento, la cui validità è limitata allo Stato dell'Alabama, ha comunque innescato reazioni a livello nazionale, e potrebbe aprire un nuovo fronte nello scontro in merito ai cosiddetti diritti riproduttivi. La Corte dell'Alabama non ha espressamente vietato la pratica del congelamento di embrioni e ovuli fecondati, ma ha riconosciuto loro lo status di esseri umani ai sensi della legge statale "Alabama Wrongful Death of Minor Act", a prescindere dal fatto che gli embrioni siano stati già impiantati nell'utero o meno. (segue) (Was)