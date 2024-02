Ghana: Usa preoccupati dopo via libera a legge Lgbtq, rischi per i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono “seriamente preoccupate” per la decisione del Parlamento del Ghana, che ha votato a favore di un controverso disegno di legge che limita severamente i diritti Lgbtq ed è stato condannato da diversi attivisti per i diritti umani. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha affermato in una nota che il provvedimento “mette in pericolo la libertà di espressione e di stampa garantita dalla Costituzione a tutti i cittadini del Ghana, definendo come un criminale anche solo chi si identifica come appartenente alla comunità Lgbtqi+”. La limitazione dei diritti nei confronti di un gruppo sociale, ha aggiunto, mette a rischio “i diritti di tutti”. I “tradizionali valori di pace, tolleranza e rispetto dei diritti umani” in Ghana, ha continuato, rappresenta “una fonte di stabilità e prosperità che è sempre stata un modello per i Paesi della regione e per tutto il mondo”. (segue) (Was)