Torino: Donzelli (Fd'I), solidarietà a Polizia, sinistra fermi clima d'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà alle Forze dell'ordine per i gravi fatti di Torino, dove gruppi di centri sociali hanno circondato un'auto della polizia aggredendo con calci e pugni la volante e gli agenti che stavano accompagnando in un centro di rimpatrio un uomo di origini marocchine che era stato fermato mentre scriveva sui muri contro la polizia, responsabile di minacce eversive. La sinistra fermi subito il clima d'odio e la delegittimazione delle forze dell'ordine perché queste sono le conseguenze. Adesso vedremo se chi è stato prontissimo nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri sarà altrettanto veloce a condannare le violenze fisiche dei centri sociali e degli antagonisti". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Com)