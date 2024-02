Intini: Gadda (Iv), modello di stile e coerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ugo Intini "è un uomo che, con umiltà e coerenza, ha segnato la storia politica e anche culturale del nostro Paese". Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia viva, nel corso della commemorazione di Intini, nell'Aula della Camera. "Quella politica e culturale, sono due dimensioni della vita di Intini strettamente connesse tra di loro. Direttore dell'Avanti, è stato uno dei più grandi giornalisti politici socialisti del secolo scorso - ha proseguito la parlamentare -. Rappresentava quella parte del socialismo riformista che ha coniugato la capacità di osservare la realtà a quella di trovare soluzioni in grado di rispondere ai problemi della nostra società. Ha assunto ruoli importanti in politica come parlamentare, sottosegretario, vice-ministro, ma non ha mai cercato la visibilità fine a se stessa. Il suo è sempre stato un impegno di servizio pubblico e per la sua comunità politica, di cui si è fatto carico anche nei momenti di maggiore difficoltà come l'era di Tangentopoli. Se in politica la coerenza non è scontata, per Ugo Intini lo è stata. Figure come le sue rappresentano un modello, anche di stile, di cui tener conto". (Rin)