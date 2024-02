Usa-Italia: Meloni, incontro con Biden? Mi aspetto di lavorare per soluzioni sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’incontro con il presidente statunitense, Joe Biden, “mi aspetto che si possa lavorare sempre di più per cercare delle soluzioni sostenibili. Dopo di che, io penso che rispetto alla lettura che si dà del protagonismo italiano in politica estera, delle volte si dimentichi quanta parte del nostro interesse nazionale e delle nostre risposte concrete in patria dipende dalla politica estera”. Lo ha affermato, in una intervista al Tg2 post, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito all'incontro previsto il primo marzo, alla Casa Bianca, con Biden. (Rin)