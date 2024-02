© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui, oggi, in Abruzzo per parlare di turismo all’aria aperta in questa meravigliosa Regione e per sostenere Marco Marsilio e il centrodestra alle elezioni regionali del 10 marzo. Insieme si può!". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)