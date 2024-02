Egitto-Italia: fonti “Nova”, Meloni al Cairo a metà marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta considerando di visitare il Cairo, in Egitto, verso la metà di marzo. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", Meloni dovrebbe incontrare nella capitale egiziana il presidente Abdel Fattah al Sisi, il cui ultimo faccia a faccia risale al 21 ottobre 2023 in occasione del vertice internazionale del Cairo per la pace. La presidente del Consiglio e il capo dello Stato egiziano hanno avuto dall’inizio dell’anno due colloqui telefonici, a ridosso del vertice Italia-Africa del 29 gennaio, durante il quale è stato illustrato il Piano Mattei.(Cae)