Usa: processo per frode, Trump dovrà pagare i danni in attesa della sentenza di appello

- La corte d’appello di New York ha respinto la richiesta presentata dai legali di Donald Trump, i quali hanno chiesto di rimandare il pagamento della multa da 454 milioni di dollari disposta nel quadro del processo civile per frode ai suoi danni, in attesa di un pronunciamento del tribunale sul ricorso presentato dall’ex presidente contro la sentenza. La corte ha però eliminato il divieto a chiedere prestiti alle banche di New York precedentemente disposto dal giudice: questo consentirà all’ex presidente di accedere alla sua quota negli asset detenuti dalla Trump Organization, il conglomerato che gestisce i suoi investimenti e le sue attività imprenditoriali, per pagare i danni. (Was)