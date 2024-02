Torino: Foti (Fd'I), ferma condanna per vili aggressioni a Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma condanna per le vili aggressioni a danno delle Forze dell'ordine a Torino da parte di decine di autonomi dei centri sociali. Alimentare il clima d'odio contro le donne e gli uomini in divisa, che rappresentano lo Stato e che mettono ogni giorno al servizio la propria vita per i cittadini, sta diventando sempre più un'arma a doppio taglio. Massima solidarietà alle Forze di Polizia per la violenza subita". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)