Libano: due morti in bombardamento israeliano nel sud

- Un uomo e sua moglie sono morto in un bombardamento compiuto stasera da Israele a raid Kafra, nel Libano meridionale. Lo riferisce l’emittente televisiva libanese “Al Mayadeen”, vicina al partito e organizzazione paramilitare Hezbollah. In precedenza, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver condotto attacchi aerei sulle posizioni di Hezbollah a Kafra e Seddiqine. Inoltre, è stato riferito che le truppe hanno effettuato bombardamenti di artiglieria nelle vicinanze di Houla. Queste azioni, riferiscono le Idf, sono state intraprese in risposta agli attacchi recenti da parte di Hezbollah e di gruppi terroristici alleati nel nord di Israele.(Lib)