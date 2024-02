Usa: tribunale in Illinois, Trump non può partecipare alle primarie nello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale in Illinois ha stabilito che l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è idoneo a partecipare alle primarie repubblicane nello Stato, alla luce del suo ruolo nelle proteste culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La sentenza del tribunale distrettuale della contea di Cook è stata temporaneamente sospesa, per dare ai legali di Trump il tempo di fare ricorso in appello come già avvenuto in Colorado. Nel testo, il giudice ha scritto che “sulla base del suo coinvolgimento nelle insurrezioni del 6 gennaio 2021, il suo nome dovrebbe essere rimosso dalla scheda elettorale”. Le primarie in Illinois si svolgeranno il prossimo 19 marzo. (Was)