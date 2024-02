Torino: Molteni, massima solidarietà a Forze di Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una ennesima vile aggressione ai danni delle donne e degli uomini in divisa, con notizie di possibili feriti e danni all’auto su cui viaggiavano. A loro la mia massima solidarietà. Siamo al lavoro sul disegno di legge voluto dal ministro Piantedosi e dal governo per rafforzare le tutele che meritano”. Sono le parole del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sull’aggressione subita da agenti della Polizia di Stato di Torno durante il trasferimento in un centro di rimpatrio di un uomo irregolarmente presente sul territorio italiano. (segue) (Rin)