Camera: Rizzetto (Fd'I), 5 marzo convocazione commissione David Rossi

- "Commissione David Rossi. Il 5 marzo convocheremo i componenti delle istituenda commissione per procedere alla sua formazione ed alla nomina dell'Ufficio di presidenza. Inizieremo di nuovo quanto interrotto in seno alla scorsa legislatura, anche alla luce di importanti novità e notizie che in questi giorni sono emerse". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, primo firmatario della proposta di legge per l'istituzione della commissione di inchiesta sulla morte del manager di Monte dei paschi di Siena. (Com)