Infrastrutture: Barbagallo (Pd) su interporti, vero scopo governo è privatizzare a prezzo stracciato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbagallo ha proseguito: "Come se non bastasse questa norma calpesta le direttive comunitarie perché consentite alle società di gestione degli interporti, in violazione di ogni elementare principio sulla concorrenza, di garantirsi un prezzo di riscatto del bene a scomputo delle somme individuate per presunti investimenti indicati nella perizia redatta da un tecnico di parte. Una procedura evidentemente elusiva non solo delle norme europee, ma anche dell'interesse pubblico. Gli interporti rappresentano un patrimonio da custodire e valorizzare. Vi impediremo di concretizzare queste privatizzazioni di infrastrutture così strategiche a danno del Paese". (Rin)