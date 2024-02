Italia-Regno Unito: Locatelli, dialogo bilaterale in vista del G7 su "Inclusione e disabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi pomeriggio si è svolto il bilaterale tra Italia e Regno Unito con il ministro del Regno Unito per la Disabilità, la Salute e il Lavoro, Mims Davies. Un dialogo bilaterale che sottolinea la nostra collaborazione in vista del G7 su 'Inclusione e disabilità', previsto per il 14, 15 e 16 ottobre in Umbria. Abbiamo discusso temi fondamentali che occuperanno un posto centrale nel G7, evidenziando il nostro impegno condiviso verso la valorizzazione delle persone e la loro piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica dei nostri Paesi". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)