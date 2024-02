G20: Giorgetti incontra omologo argentino Caputo a margine della ministeriale di San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi l’omologo dell’Argentina, Luis Caputo, a margine della riunione dei ministri delle Finanze dei Paesi del G20 in corso a San Paolo, in Brasile. Al centro del colloquio “la situazione economica di Buenos Aires e le prospettive con il nuovo governo”, riferisce il ministero dell’Economia e delle Finanze su X (ex Twitter). “L’Italia ha confermato che supporterà, come possibile, gli amici argentini", aggiunge il messaggio.(Res)