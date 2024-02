Usa: Camera verso voto giovedì per estendere finanziamenti al governo di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti intende votare giovedì una proposta per estendere di una settimana i finanziamenti alle attività del governo federale, per evitare un blocco delle attività amministrative a partire dall’imminente scadenza del primo marzo e dare più tempo ai partiti per negoziare un accordo di lungo periodo. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson, intende presentare una proposta alla Casa Bianca per estendere dal primo al prossimo 8 marzo i finanziamenti ai dipartimenti di Agricoltura, Energia, Trasporti e Urbanistica, mentre per tutte le altre agenzie federali la scadenza passerà dall’8 al 22 marzo. Il testo della proposta dovrebbe essere pubblicato nelle prossime ore. (segue) (Was)