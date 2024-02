Usa: medici di Biden dopo la visita, nessuna preoccupazione, è in buona salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff medico della Casa Bianca non ha riscontrato “nuove preoccupazioni” a seguito della visita di controllo annuale del presidente Joe Biden, che “si sente bene ed è perfettamente in grado di adempiere alle sue funzioni”. Lo ha scritto il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, in una comunicazione di aggiornamento sullo stato di salute del presidente pubblicata al termine della visita, avvenuta nell’ospedale militare Walter Reed, in Maryland. (Was)