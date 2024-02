Usa: incendi in Texas ancora fuori controllo, evacuato impianto per assemblaggio nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sono ancora fuori controllo gli incendi boschivi iniziati nella serata di martedì in Texas, la cui portata ha spinto il governatore Greg Abbott a dichiarare ieri lo stato di disastro naturale per 60 contee, disponendo l’evacuazione di diversi comuni nella regione del Panhandle, nel Nord dello Stato. Nell’annuncio di ieri, Abbott ha affermato che si tratta della seconda ondata di incendi boschivi più grande nella storia dello Stato. “Lo stato di disastro naturale consentirà un dispiegamento più veloce ed efficiente delle risorse e del personale competente nelle comunità colpite”, ha spiegato Abbott. Nel frattempo, le autorità hanno anche disposto la sospensione delle attività e l’evacuazione personale di un impianto per l’assemblaggio di armi nucleari ad Amarillo, come forma di precauzione. La struttura della Pantex si trova a circa 15 chilometri da uno degli incendi, che sta interessando attualmente la contea di Moore. (Was)