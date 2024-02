Usa: assalto al Congresso, Corte suprema accetta di esprimersi su immunità di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha accettato di esprimersi in merito alle richieste avanzate dagli avvocati di Donald Trump, dopo che l’ex presidente ha invocato il principio dell’immunità per fare archiviare le accuse di interferenze elettorali avanzate nei suoi confronti nel quadro del processo relativo all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. In una breve comunicazione, i giudici hanno accettato di ascoltare le argomentazioni delle parti ed emettere una sentenza: un processo che potrebbe impiegare mesi. Nel frattempo, il caso è bloccato e non è possibile organizzare un processo in aula. La Corte ha precisato che prenderà in considerazione il caso nella settimana del 22 aprile 2024. In caso di vittoria, le accuse nei confronti di Trump verrebbero archiviate. (Was)