Basilicata 2024: Casellati, grande soddisfazione per conferma candidatura Bardi

- "Grande soddisfazione per la conferma del centrodestra unito alla candidatura di Vito Bardi alla presidenza della regione Basilicata. Da coordinatore di Forza Italia ho lavorato perché potesse portare avanti il suo progetto e continuerò a sostenerlo in questa importante sfida. È una persona in cui ho sempre creduto, espressione di quella ‘politica del fare’ che il nostro partito storicamente rappresenta. Saremo al suo fianco anche in questa battaglia, certi che i lucani ci daranno fiducia". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)