Gaza: Usa valutano impiego di aerei militari per paracadutare aiuti umanitari

- L’amministrazione Biden sta valutando la possibilità di impiegare aerei militari per paracadutare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, alla luce della progressiva diminuzione che nelle ultime settimane ha interessato l’assistenza via terra alla popolazione civile nell’enclave. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che il governo federale Usa guarda con “crescente preoccupazione” alla crisi umanitaria a Gaza, soprattutto nel Nord della Striscia dove è presente un “aumentato rischio di carestia”. La situazione, ha spiegato una delle fonti, è “veramente brutta: al momento non siamo in grado di far arrivare un sufficiente quantitativo di aiuti con i camion, quindi servono soluzioni disperate”. Stando ai dati delle Nazioni Unite, le forniture umanitarie che sono arrivate nella Striscia di Gaza a febbraio sono dimezzate rispetto al mese precedente. (Was)