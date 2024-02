Infrastrutture: Barbagallo (Pd) su interporti, vero scopo governo è privatizzare a prezzo stracciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vero scopo di questa legge proposta dalla maggioranza, con la compiacenza del governo, è di privatizzare gli interporti italiani, per giunta ad un prezzo stracciato. Vengono sacrificati beni pubblici in luoghi strategici. Insomma il governo dei patrioti che svende i beni della patria. Il testo di questo provvedimento conferma che il governo Meloni è contro il Sud, va a braccetto con le grandi lobby del Paese ed è sempre pronto a scagliarsi nei confronti dei più deboli". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo, intervenendo in Aula a Montecitorio, durante la dichiarazione di voto sulla proposta di legge quadro sugli interporti. (segue) (Rin)