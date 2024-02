Usa-Francia: Yellen vede Le Maire, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha incontrato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, a margine della ministeriale del G20 a San Paolo, in Brasile. Durante il colloquio, riferisce una nota, le parti hanno discusso le priorità che i due Paesi hanno in comune, tra cui il sostegno all’Ucraina e le restrizioni al finanziamento della guerra da parte della Russia. La segretaria Usa ha fatto le sue congratulazioni alla Francia e all’Unione europea dopo il via libera del pacchetto comunitario da 50 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina. Particolare attenzione è stata dedicata anche al sostegno finanziario a Kiev. (Was)