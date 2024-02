© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, in circonvallazione Cornelia, ignoti dopo aver danneggiato la porta d'ingresso di un'agenzia per le scommesse, si sono introdotti all'interno e hanno asportato una cassaforte e un cambia monete, per poi darsi alla fuga. Su segnalazione giunta al 112 Nue, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo che indagano sull'accaduto. (Rer)