Municipio Roma III: Pd, il 2 marzo la tappa del Streetball stage tour

- Il prossimo 2 marzo all'interno della cornice del centro commerciale Talenti-Village la Federazione Italiana Basket "ha deciso di svolgere la tappa romana del Streetball stage tour, ovvero il torneo di basket 3x3". Lo dichiarano Filippo Maria Laguzzi e Giancarlo Cesarei, presidente del Consiglio del Municipio Roma III e vicepresidente della commissione Patrimonio del municipio. "Ringraziamo la società Svicom, proprietaria del centro commerciale, per aver saputo cogliere l'opportunità di ospitare un avvenimento sportivo così importante per il nostro territorio. Riteniamo importante - aggiungono - riuscire a promuovere la cultura sportiva anche in luoghi non abituati a ricevere questo tipo di offerta culturale". (segue) (Com)