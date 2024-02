Sudan: Onu e Usa denunciano blocco degli aiuti diretti nel Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare delle Nazioni Unite (Pam) ed il governo degli Stati Uniti hanno denunciato il blocco da parte del governo del Sudan degli aiuti umanitari destinati al Darfur, regione occidentale dove 12 milioni di sudanesi sono minacciati dalla carestia a causa della guerra in corso nel Paese. Secondo Washington, Khartum ha di recente impedito il passaggio a tutti i convogli che transitano attraverso la vicina frontiera con il Ciad, rendendo di fatto impossibile prestare assistenza ai rifugiati nelle aree controllate dalle Forze paramilitari di supporto (Rsf), le milizie del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo in guerra contro l'esercito regolare del generale Abdel Fattah al Burhan. A denunciare la decisione, ha detto a "Rfi" la portavoce del Pam in Sudan Leni Kinzli, sono organizzazioni umanitarie che esprimono allarme per la situazione catastrofica in cui versa il Paese. (segue) (Was)