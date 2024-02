Sudan: Onu e Usa denunciano blocco degli aiuti diretti nel Darfur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, ha spiegato Kinzli, il Pam non può trasportare alcun aiuto alimentare dal Ciad al Darfur attraverso il confine. "Possiamo fornire aiuti di emergenza all’est del paese attraverso Port Sudan ma non possiamo trasportarlo da est a ovest per raggiungere il Darfur. e non possiamo passare dalle zone controllate dall’esercito alle zone controllate dai paramilitari", ha spiegato, ricordando che il governo sudanese ha classificato le Rsf come organizzazione terroristica e ha addotto motivi di sicurezza per vietare la consegna di aiuti oltre il confine con il Ciad. Il ministero degli Esteri sudanese ha respinto le "false accuse" di Washington, affermando che il confine sudanese-ciadiano era "il principale punto di ingresso per armi ed equipaggiamenti" utilizzati per commettere "atrocità" contro i sudanesi. (Was)