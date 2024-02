Usa: Biden dispiaciuto dal ritiro di McConnell, abbiamo un buon rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere “dispiaciuto” dalla notizia di Mitch McConnell, dopo che il senatore del Kentucky ha annunciato oggi che intende dimettersi dall’incarico di leader dei repubblicani alla camera alta del Congresso. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Biden ha affermato di avere un “ottimo rapporto” con McConnell. “Combattiamo sempre duramente, ma non ha mai fatto passare le cose per quello che non sono”, ha aggiunto. (Was)