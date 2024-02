Mobilità: Gualtieri, su Zone 30 circolare Salvini strampalata, male anche proposta autovelox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulle Zone 30 "è una circolare produttrice di ricorsi, è completamente strampalata dal punto di vista giuridico, è chiaramente ispirata a una volontà politica ma non appoggiata alle fonti del diritto e risulta irragionevole nella sostanza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in diretta streaming questa mattina all'incontro organizzato dal consiglio comunale di Bologna. "Sono sorpreso dall'impostazione del ministero e del ministro. La direttiva all'Anci ha una scarsa si appoggia su una circolare del 1979 superata dal codice della strada - ha spiegato Gualtieri -. Ancora più sbagliata è la proposta di decreto sugli autovelox, che sarebbero meno necessari con più Zone 30. In generale però trovo che sia abbastanza grave inibire la possibilità di applicare limiti di velocità nelle città: sarebbe molto grave se si procedesse con questo decreto. Siamo disponibili a interloquire per illustrare la ratio dei provvedimenti che puntano alla sicurezza e non a limitare la circolazione. Siamo pronti a discutere ma anche a difendere i principi di fondo giuridici, costituzionali e di merito di provvedimenti che vanno nella direzione in cui va tutta Europa". (segue) (Rer)