Mobilità: Gualtieri, su Zone 30 circolare Salvini strampalata, male anche proposta autovelox (2)

- Gualtieri ha quindi ricordato: "A Roma abbiamo l'obiettivo di coprire circa il 70 per cento della viabilità secondaria con Zone 30: abbiamo 8.800 chilometri di strade di cui 1.400 di viabiluità primaria. E' una città molto diversa da Bologna e molto estesa, si estende nell'agro romano e conta 1.280 chilometri quadrati di cui un terzo costruito, un terzo verde e un terzo agricolo. Il concetto di zona 30 a Roma quindi si applica in modo diverso da una città come Bologna. L'isola ambientale è un'area dove si impone una riduzione del limite alla circolazione ma anche una riconfigurazione dello spazio urbano, un insieme di meccanismi che favoriscono l'abbassamento della velocità che non significa un rallentamento del traffico ma una maggiore sicurezza. A Roma ne abbiamo già individutae settanta, una è molto grande: l'ansa barocca del Tevere che ha 6 isole ambientali". (Rer)