22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della mostra "Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia".Roma, Sala Conferenze, Museo di Roma Palazzo Braschi, piazza S. Pantaleo 10 (ore 12)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento "Scuole Aperte". Un'iniziativa promossa da Roma Capitale, Comune di Milano, Comune di Bergamo, Comune di Bologna in collaborazione con la Rete delle Scuole Aperte e Partecipate e con il patrocinio di Anci per discutere e confrontarsi sulle scuole aperte il pomeriggio, la sera, nei weekend e d'estate.Roma, Sala della Protomoteca, Campidoglio (ore 13:50) (segue) (Rer)