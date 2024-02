© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea capitolina: l'ordine dei lavori si apre con le interrogazioni sul mercato di via Tito Speri, sui rifiuti edili sversati nell'area verde dell'ex Snia, sul degrado all'Esquilino e prosegue dalla sospensione della seduta precedente quando erano in calendario diverse proposte di delibera tra cui l'avvio dell'iter per la realizzazione del nuovo mercato a Torre Maura, le modifiche al regolamento sulla tassa di soggiorno, il nuovo regolamento per le antenne della telefonia mobile. Tra le proposte delle opposizioni la delibera di Azione sugli impianti pubblicitari e quella della lista Civica Calenda sul contrasto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta, oltre che la delibera di Italia viva per la regolamentazione del commercio al centro storico. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 9-15)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia".Roma, Sala Conferenze, Museo di Roma Palazzo Braschi, piazza S. Pantaleo 10 (ore 12) (segue) (Rer)