Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

- - In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, il Policlinico Umberto I organizza la prima edizione del “Rare-Open Day”. Obiettivo di questa iniziativa è fornire counseling gratuito alle persone con malattia rara diagnosticata e sospetta, informando sui percorsi assistenziali e sulle terapie innovative e sperimentali disponibili presso l’Aou Policlinico Umberto I.Roma, Sportello Malattie Rare, Clinica Dermatologica, viale del Policlinico, 155 (ore 10:30)- Conferenza stampa di presentazione del progetto di restauro delle sculture del Vittoriano. Il restauro, voluto dalla Direttrice Edith Gabrielli, sarà reso possibile grazie al contributo di Bulgari.Roma, Palazzo Venezia, via del Plebiscito 118 (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione “Clorofilla” e del progetto “Un albero per il futuro”. Intervengono: Luca Milano, direttore Rai Kids, Roberto Natale, direttore Rai per la Sostenibilità Esg, Gen. B. Raffaele Manicone, Com.te Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e Alessandra Viola, autrice e Conduttrice e gli alunni dell’Istituto comprensivo Aristide Leonori di Roma.Roma, Viale Mazzini, 14 (ore 11) (Rer)