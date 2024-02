G7: Meloni, è grande occasione per mettere al centro politica globale nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 è “una grande occasione, è anche un grande impegno, ragione per cui sono stata in Giappone e andrò adesso negli Stati Uniti ed in Canada, perché è tradizione che il presidente del G7 faccia il giro prima del vertice dei leader dei Paesi che sono membri del G7. Ma il G7 è anche una grande occasione di mettere al centro della politica globale i nostri interessi”. Lo ha detto, in una intervista al Tg2 post, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Porteremo come focus del G7 a presidenza italiana il tema dell’Africa, il tema della centralità del Mediterraneo, e quindi il tema della migrazione”, ha aggiunto la premier. (Rin)