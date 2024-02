Pisa: Meloni, nel 97 per cento dei cortei nessun problema di ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati dicono che la gestione dell’ordine pubblico, molto complessa, è stata una gestione per la quale nel 97 per cento dei casi non ci sono stati problemi. In alcuni casi, lo abbiamo visto, ci sono stati problemi: se ci sono stati degli errori, delle responsabilità, degli abusi, chiaramente si devono sanzionare, però non si può parlare delle Forze dell’ordine solamente nel caso in cui qualcosa non funziona”. Lo ha affermato, in una intervista al Tg2 post, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito agli incidenti avvenuti in occasione del corteo degli studenti di venerdì scorso, a Pisa. (segue) (Rin)