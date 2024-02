Pisa: Meloni, nel 97 per cento dei cortei nessun problema di ordine pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che per giudicare correttamente quanto è accaduto, sia utile raccontare qualche numero - ha osservato la premier -. Dal 7 ottobre scorso, la data degli attacchi di Hamas contro Israele, in Italia ci sono state oltre mille manifestazioni, con 26 agenti feriti. Nel 2023 gli agenti feriti nelle manifestazioni sono stati complessivamente oltre 120. I casi in cui ci sono stati problemi, momenti di tensione, in queste manifestazioni, sono stati il 3 per cento”. (Rin)