Sicurezza: Meloni, è il caso di dire grazie alle Forze dell'ordine

- "Nei casi in cui ci sono stati 120 agenti di Polizia che sono finiti all'ospedale, che sono stati feriti per garantire l'ordine pubblico, la nostra incolumità, e magari con stipendi anche inadeguati, nessuno ha detto loro grazie. E, allora, forse è il caso di fare anche questo, di dire grazie alle Forze dell'ordine per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno, fermo restando che se poi qualcuno sbaglia, chiaramente si deve intervenire e si deve sanzionare, come prevede il nostro ordinamento". Lo ha detto, in una intervista al Tg2 post, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito degli incidenti avvenuti in occasione del corteo degli studenti di venerdì scorso, a Pisa. (Rin)