Ciad: Farnesina monitora situazione, ministro Tajani costantemente informato

- La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in Camerun, competente anche per Repubblica Centrafricana, Ciad e Guinea Equatoriale, “monitorano con attenzione l'evoluzione della situazione in Ciad”, dove ci sono notizie di un tentativo di colpo di Stato dopo che un gruppo di militari si sarebbe diretto verso il palazzo presidenziale di N’Djamena nel tentativo di prenderne il controllo. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è “costante informato” sugli ultimi sviluppi, riferisce la Farnesina in un messaggio via X (ex Twitter), annunciando che per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare l'Unità di Crisi al numero +39 0636225.(Com)