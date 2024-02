Francia: Macron, 4 marzo Congresso a Versailles per inserire aborto in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento francese si riunirà il 4 marzo a Versailles per inserire il diritto all'aborto in Costituzione. Lo ha annunciato su X (ex Twitter) il presidente Emmanuel Macron, dopo che il Senato ha approvato il testo. La Camera alta del Parlamento francese si è pronunciata a favore di una "libertà garantita" all'aborto, senza modificare il progetto presentato dal governo. "Il Senato ha scritto una nuova pagina nel diritto delle donne", ha commentato il ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti, spiegando che la Francia sarà il primo Paese la mondo a proteggere questo diritto.(Frp)