Premierato: Meloni, non abbiamo toccato i poteri del Quirinale

- "Non abbiamo toccato i poteri del Quirinale. Quando c'è stato, qualche giorno fa, il dibattito sulle questioni dell'ordine pubblico e il presidente della Repubblica è intervenuto, qualcuno ha detto: questa è la ragione per la quale il governo Meloni vuole togliere poteri al presidente della Repubblica, perché con la riforma non potrebbe fare quello che fa. Falso: il presidente della Repubblica, con il premierato, avrebbe tranquillamente potuto dire e fare esattamente quello che ha fatto. E' un falso problema". Lo ha affermato, in una intervista al Tg2 post, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla riforma costituzionale del premierato. (Rin)