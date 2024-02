Ciad: premier Masra esprime “sostegno totale e incondizionato” al presidente Deby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Ciad, Succes Masra, attualmente in visita negli Stati Uniti, ha annunciato il proprio sostegno al presidente Mahamat Deby alla luce del tentativo di colpo di Stato in corso a N’Djamena. “In questi momenti sfortunati e dolorosi che stanno minando la nostra pace e la coesione nazionale, vorrei esprimere il mio sostegno totale e incondizionato al capo dello Stato, alle nostre forze di difesa e sicurezza, alle nostre istituzioni repubblicane”, ha scritto Masra su X (ex Twitter), invitando alla calma e a proseguire il cammino “per costruire un Ciad di giustizia e uguaglianza, un Ciad riconciliato, un Ciad per tutti con tutti". (Res)