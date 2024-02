Italia-Usa: Paolo Messa tra i “senior fellow” europei del think tank Atlantic Council

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il think tank statunitense Atlantic Council, con sede a Washington e fondato nel 1961 per incoraggiare la cooperazione tra l’Europa e il continente nordamericano, ha annunciato l’ingresso di Paolo Messa, già direttore del Centro Studi Americani ed ex consigliere di amministrazione della Rai, tra i “senior fellow” non residenti del suo Centro Europeo. Il think tank, il cui scopo è “promuovere la leadership statunitense e promuovere accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica nell’affrontare le sfide del 21mo secolo”, ha annunciato la notizia in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X alla vigilia della visita a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier incontrerà il primo marzo il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. L’ingresso di Messa, 47 anni e anche dirigente di Leonardo dal 2018 al 2023, è stato deciso per “aiutare a plasmare il ruolo critico giocato dall’Italia all’interno della comunità transatlantica”, si legge nel messaggio. (Was)