Siria: nuovo bombardamento attribuito a Israele nella campagna di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo bombardamento attribuito a Israele ha colpito stasera la campagna di Damasco, la capitale della Siria. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale siriana “Sana”, l’attacco è avvenuto alle 21:35 locali (le 19:35 italiane) proveniente dalle Alture del Golan, causando "solo perdite materiali". L’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio siriano con una vasta rete di informatori, riferisce che “i missili israeliani hanno colpito i siti dove erano accampate le milizie iraniane e gli Hezbollah libanesi ”, precisando che “quattro violente esplosioni si sono verificate” in due siti distinti e che vi sarebbero “diverse vittime”. Dal principio del 2024, l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha registrato 17 attacchi da parte di Israele: 11 aerei e sei terrestri. Questi attacchi hanno provocato il danneggiamento e la distruzione di circa 36 obiettivi, tra cui armi, depositi di munizioni, quartier generali, centri e veicoli. Le perdite umane comprendono 35 persone, tra cui sette cittadini iraniani delle Guardie della rivoluzione islamica; otto combattenti di Hezbollah libanesi; tre iracheni; otto siriani affiliati alle milizie iraniane; quattro non siriani affiliati alle milizie iraniane; cinque persone non identificate; nove civili, inclusa una donna.(Res)