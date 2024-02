Torino: Fregolent (Iv), solidarietà ad agenti Polizia aggrediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà agli agenti della Polizia aggrediti nel pomeriggio da un gruppo di antagonisti a Torino". Lo dichiara la senatrice torinese di Italia viva, Silvia Fregolent, che spiega: "Per primi dopo i fatti scioccanti di Firenze e Pisa abbiamo chiesto che fosse fatta chiarezza su cosa non ha funzionato nelle cabine di comando delle due città toscane, chiedendo al ministro Piantedosi di informare il Parlamento. Ma nulla può giustificare la violenza deliberata contro le Forze dell'ordine nel compimento delle loro funzioni. Anche in questo caso siamo dalla parte della democrazia". (Rin)